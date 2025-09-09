Irídia presenta una demanda al TEDH per les tortures a Carles Vallejo durant el franquisme

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El sindicalista i president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, Carles Vallejo, ha presentat aquest dimarts, sota el guiatge d'Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per demanar que s'investiguin les tortures que va patir durant el franquisme a la Prefectura de la Via Laietana, a Barcelona.
En la demanda consultada per Europa Press, Vallejo recorda que l'octubre del 2022 el Govern central va aprovar la llei de memòria democràtica, que estableix l'obligació d'investigar els crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista, que no prescriuen ni poden ser amnistiats.
No obstant això, el jutjat d'instrucció 18 de Barcelona va rebutjar la querella en al·legar que el presumpte delicte ja havia prescrit, al·ludint a la llei d'amnistia del 1977, una decisió que va ser ratificada per l'Audiència de Barcelona i, finalment, pel Tribunal Constitucional.
La demanda presentada davant el TEDH sosté que s'han vulnerat els articles 3 i 13 del Conveni Europeu de Drets Humans, que garanteixen el dret a una investigació efectiva en cas de tortura, a més del dret a un recurs efectiu.
Vallejo va ser detingut quan tenia 20 anys per la Brigada Político-Social i assegura que durant 21 dies va ser sotmès a "incomunicació i tortures físiques i psicològiques" a la comissaria de la Via Laietana en represàlia per la seva activitat sindical i política.