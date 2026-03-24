Irídia porta un cas de tortures franquistes a Barcelona al Comitè contra la Tortura de l'ONU

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Irídia ha portat el cas de presumptes tortures franquistes als germans Ferrándiz davant el Comitè contra la Tortura de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
Es tracta de la primera demanda interposada davant aquest organisme després de l'aprovació de la llei de memòria democràtica del 2022, que estableix l'obligació d'investigar els crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista i reconeix expressament que "no prescriuen ni poden ser amnistiats", recorda Irídia.
Així ho han decidit després que el jutjat d'instrucció 3 de Barcelona rebutgés la querella interposada per Irídia en nom dels germans Ferrándiz el novembre del 2023, que l'Audiència de Barcelona confirmés la decisió i que el Tribunal Constitucional inadmetés el recurs d'empara.
Asseguren que el jutge instructor va rebutjar la querella "sense practicar cap diligència d'investigació", al·legant la prescripció del delicte, el principi de legalitat i la llei d'amnistia del 1977.
L'advocada d'Irídia, Laura Medina, lamenta que a totes les instàncies es tanqués la via "i no es permetés ni tan sols la més mínima investigació per esclarir els fets" i per identificar-ne els responsables.
Irídia sosté que Maria Isabel i José Pablo Ferrándiz van ser detinguts a la Prefectura de la Via Laietana durant 32 dies quan tenien 17 anys, que van estar totalment incomunicats i que van ser sotmesos a "tortures físiques i psicològiques" per part de la Brigada Político-Social únicament per raó de la seva militància i, en el cas d'ella, també per motius de gènere.