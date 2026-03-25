Irídia assegura que hi ha un bloqueig judicial a la investigació del cas Pegasus

Sosté que la manca de resposta dels jutjats impedeix executar ordres europees d'investigació
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
Irídia assegura que existeix un bloqueig judicial generalitzat per "obstaculitzar" la investigació sobre el presumpte espionatge amb el programa Pegasus a persones de l'entorn independentista per la manca d'execució de les ordres europees d'investigació (OEI).
En una roda de premsa aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya per informar sobre l'estat actual dels procediments judicials vinculats al presumpte espionatge amb Pegasus, l'entitat ha explicat que una de les diligències "essencials" a practicar són les OEI.
En el cas de NSO Group, amb seu a Luxemburg, aquesta és l'única manera de notificar la querella als directius de l'empresa presumptament responsable de la confecció i comercialització del programa Pegasus, de requerir-los informació i prendre'ls declaració.
TRES CASUÍSTIQUES
La coordinadora de litigis d'Irídia, Sònia Olivella, ha assegurat que als jutjats d'instrucció de Barcelona s'han trobat amb tres casuístiques que estan provocant l'arxivament o paralització de les línies d'investigació essencials.
La primera respon a casos en els quals, malgrat que els afectats han sol·licitat l'OEI, el jutjat ha decidit arxivar la causa sense ni tan sols resoldre si calia, la qual cosa entenen com una "negativa a dur a terme una investigació efectiva" dels fets.
La segona, aquells casos en els quals els afectats han sol·licitat una OEI i els jutjats l'han acceptat però no han emprès cap acció, de manera que el tràmit ha quedat paralitzat "durant mesos o fins i tot anys", com és el que afecta exdirigents de la CUP, en què la tramitació va estar congelada durant un any i mig.
L'última i més greu, amb 5 casos comptabilitzats per Irídia, és aquella en la qual s'ha acceptat i tramitat l'OEI, però amb errors substancials com, per exemple, sense signar, i que quan el jutjat de Luxemburg ha requerit més informació, el jutjat de Barcelona corresponent "no respon mai més".
"MANCA DE RESPOSTA REITERADA"
Segons Irídia, d'aquests 5 casos n'hi ha un que el jutjat de Luxemburg ha arxivat per manca de resposta des de Barcelona (el que afecta l'advocat Andreu Van den Eynde), un altre en el qual la justícia de Luxemburg ha donat un "ultimàtum" al seu homòleg a Barcelona perquè respongui i 3 més en els quals s'han fet requeriments que no estan responent.
L'entitat destaca la "manca de resposta reiterada" del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, al qual les autoritats luxemburgueses van requerir en més de 4 ocasions una resposta a les sol·licituds de cooperació judicial.
FRAGMENTACIÓ
Olivella també ha lamentat la fragmentació de les diferents causes a diversos jutjats, en contra del que demanaven les parts afectades, i sosté que, si bé han quedat repartides entre 6 jutjats d'instrucció de Barcelona, en tots els casos s'estan trobant "amb els mateixos obstacles" a l'hora de fer una investigació efectiva sobre aquests fets, la qual cosa genera indefensió.
L'especialista en Pegasus d'Irídia, Cèlia Carbonell, ha subratllat que encara que els fets investigats es van produir entre 2017 i 2020, l'ús de Pegasus a l'Estat espanyol es remuntaria "com a mínim al 2015".
L'experta ha subratllat que recentment Polònia ha imputat dos ex-alts càrrecs per presumptament haver fet servir Pegasus i que Grècia ha dictat "un veredicte històric" pel qual ha condemnat directius de l'empresa que comercialitzava l''spyware' Predator, davant la posició de l'Estat espanyol, del qual ha dit que està bloquejant la investigació del cas Pegasus.
Ha afegit que el cas de Grècia és molt interessant perquè respon a una de les tesis d'Irídia, que sosté que la investigació a les empreses que comercialitzen aquest tipus de productes, i que tenen un rol molt més actiu del que diuen perquè es mouen en espais plens d'"opacitat", poden permetre extreure evidències contra un govern i contra les agències d'intel·ligència.