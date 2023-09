Irídia aplaudeix que la Fiscalia defensi la querella de Carles Vallejo: "Que sigui la primera de moltes"

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'advocada i codirectora d'Irídia Anaïs Franquesa ha aplaudit que la Fiscalia s'hagi posicionat a favor d'admetre a tràmit la querella per crims contra la humanitat i tortures al sindicalista Carles Vallejo durant el franquisme: "És la primera vegada que la Fiscalia es pronuncia a favor de l'admissió d'una querella pels fets del franquisme. Esperem que sigui la primera de moltes".

"Feia molts anys que esperàvem que es fessin passos per investigar els crims de lesa humanitat. Ara el següent pas que esperem és que el jutjat, d'acord amb aquest informe de la Fiscalia i de la querella presentada, concordi l'admissió i per tant la investigació seriosa dels fets", ha dit Franquesa en unes declaracions aquest dijous als periodistes després de saber la decisió de la Fiscalia.

Aquesta querella va ser impulsada per una desena d'entitats memorialistes, entre les quals Irídia, Òmnium Cultural i l'Ateneu de Memòria Popular, i Franquesa ha valorat que també ha prosperat gràcies a la feina que havien fet abans altres antifranquistes: "Era una vergonya".

"Esperem que sigui el primer pas de molts, continuarem lluitant per la reconversió i la resignificació de Via Laiteana 43", on hi ha la Prefectura de Policia i on es van cometre les tortures contra Carles Vallejo que recull la querella.

De fet, aquesta querella (la primera interposada amb la llei de memòria democràtica) es va presentar el novembre del 2022 dins la campanya 'Via Laietana 43. Fem justícia, fem memòria', amb la qual entitats memorialistes reclamen convertir l'edifici de la Prefectura en un espai de memòria i centre d'interpretació de la tortura durant el franquisme.