Irestal Group nomena Alberto Borque nou CEO de Thielmann Portinox

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració d'Irestal Group ha designat Alberto Borque nou CEO de Thielmann Portinox després de l'adquisició, el passat mes de maig, del fabricant de barrils, ha informat Irestal aquest dimecres en un comunicat.
Borque forma part de Thielmann Portinox des que s'hi va incorporar el 2013 i, al llarg d'aquest temps, ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat en àrees d'operacions i desenvolupament de negoci; en el moment de l'adquisició, ocupava els càrrecs de director d'Operacions del grup Thielmann i director general de Thielmann Portinox Spain.
El president i CEO d'Irestal Group, Joaquim Boixareu, ha destacat el "lideratge excepcional i un profund coneixement del negoci" d'Alberto Borque, qui ha declarat sentir-se especialment feliç per aquest nomenament i compromès amb el seu nou càrrec, en les seves paraules.