Irene Montero veu el sistema judicial "més ben preparat" ara per afrontar el petó a Hermoso

Defensa que seria "bo per a Espanya" que Podem tingués un ministeri

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha assegurat que el sistema judicial espanyol "està més ben preparat per poder afrontar un cas" com el del petó del president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso.

En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dijous recollida per Europa Press, ho ha atribuït "a l'avenç tan important que ha suposat posar el consentiment al centre i tenir per primera vegada obligacions com a Estat", en referència a la llei de llibertat sexual, més coneguda com llei del 'només sí és sí'.

Respecte al cas d'Hermoso, ha avisat que "en l'àmbit judicial s'han de produir els passos normals" i ha considerat molt important la resposta social contundent que a parer seu ha suscitat.

Ha demanat que l'esportista "trobi justícia i, a través d'això, també moltes dones reparació del dany" patit per elles mateixes.

LEGISLATURA

Montero ha considerat que el cas Rubiales demostra que el Govern central ha seguit "el ritme" a la societat amb les seves actuacions en matèria d'Igualtat i ha defensat que la societat demana --textualment-- transformacions profundes, no pas pegats ni petites millores.

Ha destacat que avui dia "no és una obligació" per a cap víctima de violència sexual d'interposar una denúncia, i ha garantit que, independentment del que facin, l'Estat té obligació de protegir-les i facilitar-los atenció psicològica, judicial i social.

Així mateix, ha instat a aprofundir i accelerar les "transformacions feministes" d'aquesta legislatura en la següent.

CONTINUÏTAT AL CAPDAVANT D'IGUALTAT

Montero ha sostingut que seria "bo per a Espanya" que Podem tingui un ministeri en el pròxim executiu i s'ha posat a disposició dels seus companys per liderar-lo.

Ha dit que durant aquesta legislatura "hauria desitjat més acompanyament per part d'alguns companys" en l'executiu i ha posat en valor el suport del ministeri.

Preguntada per la seva relació amb la vicepresidenta del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dit que no parlen "des de fa molt temps, molts mesos".