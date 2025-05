Irene Montero veu un "despropòsit" que la comissió del PE d'habitatge es reuneixi amb Albiol (PP)

La PAH afirma que PP i PSOE no els han deixat participar en les reunions amb els eurodiputats

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha titllat de "despropòsit" que la comissió del Parlament Europeu (PE) sobre habitatge formada per diferents eurodiputats, que ha visitat aquest dilluns Barcelona, es reuneixi aquest dimarts amb l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol.

"És una missió que, perquè es facin una idea del despropòsit, no escoltarà la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), però sí es reunirà amb el racista Albiol. Llavors hem decidit suspendre la nostra participació en aquesta missió", ha afirmat en declaracions a la premsa en assistir a una assemblea de la PAH celebrada a plaça Sant Jaume de Barcelona.

Ha lamentat que la missió del PE hagi estat pactada entre PSOE i PP per "rentar la imatge de rendistes i especuladors" del Govern espanyol que, al seu judici, fa unes polítiques d'habitatge basades en --textualment-- donar regals fiscals als rendistes.

Segons Montero, la proposició de llei sobre habitatge presentada la setmana passada pel PSOE només beneficia rendistes i especuladors, en les seves paraules, perquè no contempla mesures que veu necessàries.

"Topar el preu dels lloguers i baixar el preu del lloguer per llei, expropiar l'ús dels habitatges que acumulen il·lícitament els fons voltor i els grans especuladors, o prohibir la compra d'habitatges a no residents", ha expressat.

JAUME ASENS

Per la seva banda, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha qualificat d'"operació de màrqueting polític" la delegació i una operació per blanquejar l'extrema dreta, per la participació de partits propers a Vox o al primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i per la reunió amb Albiol.

"És l'exemple del no model amb habitatge. El senyor Albiol té un discurs criminalizador, llança odi cap als més vulnerables, cap al sense sostre, intenta fer creure que l'habitatge és el problema de l'ocupació i no ha fet ni un sol habitatge públic, no ha mobilitzat ni un sol pis buit", ha afegit.

Finalment, ha apuntat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que li ha demanat menys fotos i més polítiques valentes, textualment, i ha reivindicat el llegat de l'exalcaldesa Ada Colau: "És d'un cinisme per part de Jaume Collboni reapropiar-se d'aquestes polítiques. Avui està lliurant les claus d'uns habitatges públics que hem construït els Comuns".

"VETO" A LA PAH

Per la seva banda, el portaveu de la PAH, Juanjo Ramón, ha criticat que PP i PSOE no els han deixat participar en les reunions amb els eurodiputats, i ha explicat els motius per convocar una assemblea --en la qual han participat unes 50 persones-- davant de l'Ajuntament de Barcelona.

"Si no volen escoltar-nos dins de les institucions, portem la problemàtica a les seves portes per qui vulgui escoltar la realitat, no la que estan venent ara mateix amb les seves reunions de blanqueig en una delegació de la vergonya. Ningú ha vingut a escoltar-nos, però portem la seva veu", ha expressat.

Per la seva banda, el portaveu del Sindicat de Llogaters, Enric Aragonès, ha assenyalat a Collboni, de qui ha afirmat que no explicarà als eurodiputats "els desnonaments diaris que hi ha" a Barcelona, o la seva intenció de revertir la reserva del 30% de les noves construccions a habitatge protegit.

A la reunió que el Sindicat de Llogaters mantindrà demà amb la delegació, ha assegurat que els assenyalaran el "veto" a la PAH, així com la necessitat de regular el lloguer de temporada i prohibir les compres especulatives.