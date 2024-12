Irene Montero rebutja una qüestió de confiança a Sánchez: "No entrarem en aquests paperots"

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha carregat contra l'acció del Govern i el seu incompliment amb els pactes subscrits per a la investidura del president Pedro Sánchez, si bé ha rebutjat recolzar una qüestió de confiança com va proposar Junts aquest dilluns: "No entrarem en aquests paperots".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts en el diari 'Ara' recollida per Europa Press, on ha admès que el PSOE té "molt enfadats a tots els seus socis perquè no està complint", assenyalant que amb Podem és incapaç de complir amb el manteniment de l'impost a les energètiques.

Així mateix, ha insistit que no formaran part d'"aquests focs artificials", en referència a la proposta anunciada aquest dilluns pel líder de Junts, Carles Puigdemont, ja que, a judici seu, el problema principal és que l'Executiu no governa.

Ha apuntat que el Govern està en una situació d'inestabilitat permanent i d'incapacitat d'avançar en drets, textualment, i en preguntar-li per si creu que Sánchez acabarà la legislatura, ha respost que "és igual" mentre el seu govern estigui en paràlisi, i ha retret als socialistes que només saben pactar amb el PP.

"El PSOE és un partit que et demana el vot perquè no governi l'extrema dreta, però acaben governant amb ells a Europa", ha afegit Montero, en referència vetllada al nomenament de la vicepresidenta Teresa Ribera com a vicepresidenta executiva i comissària de la Unió Europea i el possible suport d'Itàlia i Hongria.