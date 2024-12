Irene Montero qualifica de "paperot" la qüestió de confiança plantejada per Junts contra Sánchez

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -

L'exministra d'Igualtat i eurodiputada de Podemos Irene Montero ha qualificat de "paperot" la qüestió de confiança que va reclamar aquest dilluns el president de Junts, Carles Puigdemont, contra el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Són focs artificials i no participarem en aquest paperot", ha afirmat Montero sobre aquest plantejament dels juntaires, en una entrevista publicada aquest dissabte per 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, amb motiu del seu nou llibre 'Algo habremos hecho' (Navona).

Ha assegurat que no ha tingut ocasió de reunir-se amb Puigdemont a Brussel·les (Bèlgica), però que "no tindria cap problema per moltes diferències" que puguin tenir amb Junts i el seu president.

Sobre la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat que ha lliurat "tot el poder" al PSOE, resultant en un govern en el qual, textualment, només mana Sánchez, i ha avisat que no es pot tornar a cometre aquest error.

Sobre si serà candidata en les pròximes generals, ha recordat que correspon a la militància decidir-ho: "Hem demostrat que ens adaptem a la situació. Però que seré allà, això segur".