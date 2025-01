Irene Montero planteja que el PSOE hauria d'integrar Sumar en les seves files

Vincula el suport de la seva formació als pressupostos amb la il·legalització de l'organització Desokupa

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exministra d'Igualtat i eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha plantejat que el PSOE hauria d'integrar Sumar en les seves files.

"El PSOE ha d'assumir les conseqüències i incorporar en les seves files el que quedi de les operacions polítiques que ha impulsat en aquests anys per mirar de posar fi a l'esquerra", ha expressat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 aquest dilluns recollida per Europa Press.

Ha afegit que amb aquesta operació el PSOE volia mantenir l'electorat d'esquerres substituint Podem per una direcció política de l'espai que "com deia la mateixa Yolanda Díaz, inaugurava una nova forma de relació amb el PSOE, sense soroll, parlant les coses per darrere i a porta tancada".

En aquest sentit, ha criticat l'estratègia de Sumar:" S'està demostrant amb aquest govern que quan no hi ha esquerra forta, que quan no hi ha soroll, el que no hi ha és avançar".

Preguntada per si Sumar i Podem es poden permetre anar per separat, ha afirmat que si hi ha una esquerra forta tant a Espanya com a Catalunya, la forma en què es presentin a les eleccions "caurà pel seu propi pes", atès que, a parer seu, l'important és que es torni a prendre consciència.

PRESSUPOSTOS

Ha vinculat el suport de la seva formació als pressupostos amb la il·legalització de Desokupa: "Si vol pressupostos ho haurà de fer perquè la nostra militància així ho ha decidit entre les mesures que hem proposat com a exigència".

Ho ha dit després de les amenaces de Desokupa d'irrompre en l'acte de presentació del seu llibre a Lavapiés (Madrid) de divendres passat, a més de titllar-los de "colla de nazis que es lucren fent negocis desnonant la gent quan més ho necessita i que es lucren amb l'odi".