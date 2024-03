Montero sobre el paper de Sumar: "En aquest govern només hi mana Pedro Sánchez"

Critica el Govern central per silenciar el feminisme i "deixar-lo en un racó" aquesta legislatura

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

L'exministra d'Igualtat i candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha sostingut que "en aquest govern només hi mana Pedro Sánchez", en preguntar-li pel paper de Sumar en l'executiu espanyol.

"Cal una força que plantegi transformacions necessàries per a Espanya i que les assoleixi fins i tot encara que al Partit Socialista inicialment no li sembli bé", ha assenyalat en una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha acusat els socialistes d'haver-se "esforçat molt per fer fora Podem del govern", a més de garantir que hi hagi un govern que aparentment tingui diversos partits però en realitat ningú no els pugui qüestionar, textualment.

EL FEMINISME "EN UN RACÓ"

També ha criticat l'executiu de Sánchez per silenciar el feminisme durant aquesta legislatura i "deixar-lo en un racó".

Així mateix, ha reivindicat que des de totes les institucions on tinguin veu, les feministes continuaran col·locant la reivindicació al "centre del debat públic", a parer seu, el millor que té Espanya per avançar en drets i frenar la reacció.

En preguntar-li per l'actual Ministeri d'Igualtat, Montero ha opinat que la institució està d'acord amb "la voluntat del president i del Partit Socialista", amb la qual ella no està d'acord.