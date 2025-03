Irene Montero, sobre l'absolució de Dani Alves: "És un clar exemple de violència institucional i de justícia patriarcal"

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -

L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assenyalat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que absol Dani Alves "és un clar exemple de violència institucional i de justícia patriarcal".

"La sentència que absol Dani Alves en què al·lega que la víctima no és creïble és un clar exemple de violència institucional i de justícia patriarcal que desprotegeix les dones i, com diu l'ONU, manté la cultura d'impunitat dels agressors. Una i mil vegades: només sí és sí", ha assegurat Montero en un missatge a X.

Així ho ha posat de manifest després de saber-se aquest divendres que la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat per unanimitat la sentència que va condemnar l'exjugador del FC Barcelona Dani Alves a 4 anys i 6 mesos de presó per l'agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton el desembre del 2022.

Així mateix, Montero ha compartit en el mateix missatge una publicació d'ACNUR sobre els estereotips i els prejudicis de gènere en el sistema de justícia i la importància del foment de la capacitat. Segons el text, "amb freqüència, els jutges adopten normes rígides sobre el que consideren un comportament apropiat de la dona i castiguen les que no s'ajusten a aquests estereotips".

Quan l'any passat es va publicar la sentència que condemnava el futbolista Dani Alves per agressió sexual, Montero va recalcar que era "el resultat de la lluita feminista pel dret a la llibertat sexual i per posar el consentiment al centre".

En la interlocutòria consultada per Europa Press, el tribunal ara estima per unanimitat el recurs de la defensa del futbolista i desestima els de la Fiscalia, que demanava elevar la pena fins als 9 anys de presó, i de l'acusació particular, que demanava apujar-la fins als 12 anys.

La sentència, notificada aquest divendres, assenyala una manca de fiabilitat en el testimoni de la denunciant i precisa que davant "les insuficiències probatòries" acorda la revocació de la sentència, una resolució absolutòria i deixar sense efecte les mesures cautelars adoptades.