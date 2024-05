Irene Montero insta a Sánchez a trencar relacions amb Israel i "portar Netanyahu davant del TPI"

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'exministra i candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha instat al Govern central, liderat pel socialista Pedro Sánchez, a trencar relacions diplomàtiques i comercials amb Israel i "portar Netanyahu davant del Tribunal Penal Internacional (TPI), com estan fent altres països que sí representen la dignitat del món".

En preguntar-li en una entrevista d'aquest dijous a l''Ara' recollida per Europa Press pel reconeixement de Palestina com a Estat anunciat aquest dimecres per Sánchez, ha opinat que és una mesura simbòlica anunciada enmig d'unes eleccions "que generarà més titulars que canvis concrets".

Respecte al paper de Podem en els comicis europeus, que se celebraran el pròxim 9 de juny, ha animat als votants progressistes a pensar que "és possible canviar les coses si posem dempeus a l'esquerra en aquest país".

"Hi ha molta gent progressista que està més aviat resignada. Doncs jo vull que aquesta campanya la gent pugui pensar en l'esperança", ha afegit l'extitular del Ministeri d'Igualtat.

També ha marcat la defensa de la pau, en les seves paraules, com la seva major mesura de cara al 9J ja que, segons ella, "la guerra serà l'excusa perquè tornin les regles fiscals i les retallades" en matèria de crisi climàtica, desigualtat i dependència energètica.