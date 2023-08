Irene Montero insta a "canvis profunds" a la RFEF després del discurs de Rubiales

Valora una possible Llei d'amnistia com una "eina útil"

La ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha instat a "canvis profunds" a la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després del discurs del divendres del seu president, Luis Rubiales, en el qual va rebutjar dimitir pel petó forçat a la futbolista de la Selecció Espanyola Jennifer Hermoso.

En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha criticat la "reacció de protecció de molts companys" de Rubiales la qual, al seu judici, demostra que no estan entenent gens del que la societat reclama, en les seves paraules.

Ha qualificat de "contundent" la intervenció del Govern central i ha sostingut que actuar davant qualsevol situació o acte sexual no consentit, en les seves paraules, no és una opció de les institucions, és una obligació.

Montero també ha afirmat que "tot acte sexual sense consentiment és constitutiu possible d'un delicte d'agressió sexual", però que requereix la denúncia de la víctima.

Ha explicat que és important que Hermoso sàpiga que no està sola, textualment, i que en aquests moments "no pot tenir pressió per decidir què va a fer o què no va a fer", ja que cada dona pot prendre un camí diferent.

LLEI D'AMNISTIA

La ministra en funcions ha demanat ser valentes en l'abordatge de la "crisi territorial" amb Catalunya i donar passos amb la desjudicialización d'un conflicte, textualment, que és polític i que mai s'hauria d'haver judicializat.

Ha valorat una possible Llei d'amnistia com una "eina útil" per aconseguir un objectiu pel que moltes persones a Catalunya i a Espanya porten molt de temps lluitant, també en referència al seu partit, Podemos.

Sobre el seu futur, Montero ha rebutjat fer declaracions encara que ha afirmat que en algun moment "tocarà parlar-ho, efectivament" i s'ha mostrat a disposició del seu partit i de la seva secretària general, Ione Belarra, i dels inscrits i inscrites, en les seves paraules.