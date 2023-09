Irene Montero demana "transformacions profundes" per a la desjudicialització a Catalunya

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat en funcions i dirigent de Podem, Irene Montero, ha defensat que la negociació d'una investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, "serveixi perquè hi hagi transformacions profundes i passos decidits" per a la desjudicialització a Catalunya.

En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dijous recollida per Europa Press, ha lamentat que "Podem ha estat molt sol defensant el dret a decidir" i ha reiterat la necessitat d'abordar la qüestió territorial, que veu en crisi.

Montero ha cridat a "posar tots els esforços en què hi hagi una negociació" per confeccionar un nou govern, però ha expressat preocupació perquè --en les seves paraules-- ja no existeix una majoria d'esquerres, sinó plurinacional i democràtica.