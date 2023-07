Irene Montero demana protegir les aliances aconseguides en aquesta legislatura per "avançar en drets"

Verge afirma que no és el moment de "vetar persones"



BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que en aquesta legislatura han dut a terme molts avanços importants i ha advocat per protegir les aliances i els vincles que han construït perquè és "l'única forma que ara mateix existeix de poder avançar en drets en l'Estat".

Ho ha dit aquest divendres durant l'acte 'Defensem els drets feministes' en el Palau Robert de Barcelona al costat de la consellera d'Igualtat i Feminsimes de la Generalitat, Tània Verge, en una conversa que ha moderat la portaveu del Govern, Patricia Plaja.

"Protegir la coalició, protegir la majoria plurinacional d'investidura i protegir el feminisme són tasques democràtiques de primer ordre", ha insistit Montero, que ha reivindicat el treball realitzat des del seu ministeri en favor de la igualtat entre persones.

Sobre la violència política, Montero ha explicat que és una estratègia que s'exerceix per deixar soles a les dirigents polítiques i trencar aliances entre dones: "És una estratègia per frenar drets, fa que dubtem de nosaltres mateixes".

La ministra ha argumentat que les polítiques feministes no són una qüestió simbòlica sinó un missatge "molt important" per a les dones que estan en situació de violència masclista: que les institucions són llocs segurs per fer front a la vulneració dels seus drets.

Creu que, si els feminismes i els drets sexuals i reproductius de les dones són "un dels objectius que els reaccionaris tenen en la seva agenda d'involució", és important parlar d'ells i tractar-los com un pilar a l'hora de fer polítiques públiques.

NO ÉS EL MOMENT DE "VETAR A PERSONES"

La ministra ha visitat Catalunya en plena campanya electoral pels comicis del 23 de juliol, en la qual no participa en quedar fora de les llistes de Sumar després de l'acord entre el partit que lidera Yolanda Díaz i Podem.

En aquest sentit, Verge ha advertit de l'impacte que pot tenir en la vida de les dones i de les persones del col·lectiu LGTBIQ+ la falta d'estructures de màxim nivell com la seva Conselleria o el Ministeri que lidera Montero.

"No és el moment de respostes toves, ni d'amagar les polítiques feministes que s'han fet ni tampoc de vetar persones", ha dit la consellera, que veu indignant i intolerable aquells discursos que suggereixen que les feministes donen arguments a l'extrema dreta.

La titular d'Igualtat i Feminismes ha fet esment a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears, "on estan veient com es vulneren els seus drets" amb l'eliminació d'organismes feministes d'alt nivell després de la conformació dels nous governs arran de les eleccions autonòmiques d'aquest 2023.

ORGANISMES D'ALT NIVELL

Per a Montero, organismes d'alt nivell com el seu Ministeri són "fonamentals" en la defensa dels drets feministes i ha reivindicat textualment que les polítiques públiques feministes salven vides.

Així mateix, creu que falten "molts recursos econòmics" destinats a les polítiques d'igualtat, mentre que Verge li ha agraït les lleis que han impulsat en aquesta legislatura.