Irene Montero demana una esquerra forta: "El PSOE, quan té poder, tendeix al bipartidisme"

Afirma que "quan només mana Sánchez, l'única cosa que és capaç de fer" és pactar amb el PP

BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha reivindicat una esquerra forta, que estableixi una relació de cooperació i no de subordinació amb el PSOE: "El PSOE, quan té poder, tendeix al bipartidisme i a una dinàmica conservadora", ha lamentat.

Ho ha fet en un acte aquest dilluns a Barcelona per presentar el seu llibre 'Algo habremos hecho', juntament amb l'exlíder de CatComú i exdiputat al Congrés Xavier Domènech, en el qual Montero ha sostingut que és possible establir una relació de cooperació amb el PSOE, com ha passat en alguns moments durant el Govern de coalició, però ha afirmat que això no s'ha estabilitzat.

Ha defensat que l'esquerra "ha de treure's de sobre el 'malmenorisme', de 'conforma't i vota al límit per l'esquerra perquè si no ve la dreta'", i ha criticat que el PSOE hagi votat al Parlament Europeu a candidats d'extrema dreta en l'Executiu de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

L'exministra d'Igualtat també ha retret el posicionament dels socialistes d'eliminar les sigles 'Q+' en les referències al col·lectiu LGTBI de l'ideari final del seu Congrés federal.

DEBATS INTERNS

Ha sostingut que l'impuls inicial de Podem va condicionar els debats interns, i ha reconegut que s'han comès errors durant aquests últims 10 anys, però ha dit que "sense l'ofensiva judicial, mediàtica i política Podem seguiria tenint molts més milions de vots", i ha defensat que poden tornar a aconseguir-los.

Montero ha sostingut que l'actual legislatura a Espanya és de col·lapse: "Quan només mana Sánchez, l'única cosa que és capaç de fer el Govern és pactes bipartidistes amb el PP", i ha recordat l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Ha reconegut que el que planteja ara Podem "és molt menys revolucionari" del que pensaven quan van començar a militar-hi els seus membres, però ha subratllat que aquests 10 anys han demostrat que es pot arribar als poders legislatiu i executiu per posar les institucions al servei de les transformacions, en paraules seves, i ha demanat aconseguir que això deixi de ser anecdòtic.