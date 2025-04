Irene Montero crida a un nou 'No a la guerra' contra l'augment de la despesa en defensa de Sánchez

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podem Irene Montero ha cridat a organitzar un nou 'No a la guerra', com el que va tenir lloc el 2003 contra la invasió militar de l'Iraq en què va participar Espanya, però aquesta vegada contra el pla d'augment de la despesa en defensa anunciat aquest dimarts pel president espanyol, Pedro Sánchez, que preveu elevar aquest 2025 fins al 2% el percentatge del PIB que es destina a aquesta matèria.

"Si ells acceleren aquest govern de guerra, jo crec que la gent ha d'accelerar aquesta resposta social per la pau, que la gent que va sortir a dir 'No a la guerra' ho ha de tornar a dir, ara per milions, perquè només així ho aturarem", ha assegurat en reacció a l'anunci de Sánchez en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Montero ha sostingut que "de la mateixa manera que fa 20 anys" la gent va sortir a dir 'No a la guerra', ara ha de tornar a sortir contra "aquesta escalada bèl·lica" i "deriva militarista d'aquest govern", amb la finalitat que "es canviï el rumb militarista d'aquest país que han decidit Pedro Sánchez i el PSOE" i canviar-lo per "un de pau i d'avenç en drets".

La dirigent de la formació morada ha insistit que aquest augment de la despesa "comprometrà el benestar de la gent" i "implicarà retallades", impossibilitant que es continuï "avançant en drets feministes, antiracistes, socials i en seguretat"

"Per això és tan important que la gent surti al carrer i que es mobilitzi per dir 'No a la guerra', 'No al rearmament', i que fem créixer les forces de la pau", ha afegit. En aquest sentit, ha recordat que aquest dimecres a Madrid hi ha una concentració a la Puerta del Sol per dir "llibres contra la guerra".

Dit això, ha criticat que, en els moments més difícils, el PSOE "sempre es posa de part de les elits". En la seva opinió, fa 15 anys ho va fer "amb aquesta gran coalició d'austeritat" i ara ho està fent "amb aquesta gran coalició de guerra".