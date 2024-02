Irene Montero sobre la condemna a Dani Alves: "S'ha acabat la impunitat. Només sí és sí"

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La dirigent de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha mostrat satisfacció per la sentència al futbolista Dani Alves per l'agressió sexual que, segons ha afirmat a X, "és resultat de la lluita feminista pel dret a la llibertat sexual i per posar el consentiment al centre".

"S'ha acabat la impunitat. Només sí és sí", ha afegit l'exministra per qui la resolució judicial de l'Audiència de Barcelona "estableix amb claredat que va cometre una agressió sexual perquè la víctima no ho va consentir".

Alves ha estat condemnat a quatre anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022. La Fiscalia havia reclamat una condemna de 9 anys de presó i l'acusació particular, que exerceix la denunciant, en va reclamar 12.