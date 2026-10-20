Irene Montero celebra que el TS apliqui "per fi" l'amnistia a Junqueras i altres exmembres del Govern

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Podem a les eleccions generals del 29N, Irene Montero, ha celebrat que el Tribunal Suprem (TS) "per fi" apliqui l'amnistia després d'"anys" en què alguns magistrats s'han dedicat, a parer seu, a "incomplir la llei".
Així ho ha traslladat en un missatge a X després que l'alt tribunal hagi resolt aplicar l'amnistia a l'exvicepresident català i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, després de dos anys des de l'entrada en vigor de la llei i després de l'aval del Tribunal Constitucional a aplicar-la a la malversació, delicte pel qual van ser condemnats tots quatre.
La sala penal, la que va jutjar el procés, ha fet aquest pas en una interlocutòria de 12 pàgines, recollida per Europa Press, després que el Constitucional hagi ordenat amnistiar els dirigents independentistes encausats per malversació, tant els condemnats com els processats: l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que no van ser jutjats després de l'1-O.
"Per fi el Tribunal Suprem aplica l'amnistia, després d'anys en els quals alguns dels jutges amb més poder a Espanya s'han dedicat a incomplir la llei. Gràcies als qui han lluitat i han posat el cos", ha escrit l'exministra d'Igualtat.