Irene Montero carrega contra Ayuso per no negociar amb els docents en vaga

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i candidata de Podem a les eleccions generals del 29 de novembre, Irene Montero, ha carregat contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per no asseure's a negociar amb els docents en vaga, i contra el Govern central per "colpejar-los, posar-los al calabós i destrossar-los els canells".
"Una educació pública de qualitat és la base democràtica d'un país i el que reben és una actitud que és il·legal, que Ayuso no s'assegui a negociar, que (la consellera d'Educació, Mercedes) Zarzalejo no s'assegui a negociar, incompleix la legalitat vigent", ha denunciat Montero aquest divendres, en una trobada informativa organitzada per Europa Press i celebrada a l'Hotel Intercontinental.
Montero ha assenyalat que els docents fa mesos que estan en vaga "perquè cobren mil euros per educar infants de 0 a 3 anys" i, per això, ha anat a buscar "una solució". "Necessitem la millor educació pública per a tots els nens i nenes amb professores ben pagades", ha reclamat Montero.
També ha carregat contra el Govern central per les detencions dels professors que es manifesten: "El que està fent el Govern central amb els professors en lluita és donar-los cops de porra, detenir-los, posar-los a la presó i destrossar-los els canells", ha denunciat.