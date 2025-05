Irene Montero assegura estar "molt preocupada" pels àudios de Leire Díez i demana a Sánchez "totes les explicacions"

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podem Irene Montero ha assegurat estar "molt preocupada" pels àudios de la militant del PSOE Leire Díez contra un cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, al mateix temps que ha demanat a Pedro Sánchez donar "totes les explicacions" sobre aquest assumpte.

Així ho ha traslladat en unes declaracions als mitjans de comunicació aquest dissabte durant la seva visita a la Fira del Llibre de Madrid, on també ha aprofitat per recalcar que amb aquesta situació "es revela que el PSOE mai ha fet res per acabar amb aquestes clavegueres de l'Estat que durant tants anys han perseguit les forces independents, entre d'altres".

"Al contrari, massa vegades el que han fet és aprofitar-se i beneficiar-se electoralment quan aquesta guerra bruta no anava en contra seva o mirar cap a una altra banda", ha explicat la política madrilenya, que no obstant això ha reconegut que "això fa pudor de guerra bruta, però el problema és que no saben com de ficats al fang té els peus el PSOE".

A ESPANYA "CONTINUEN EXISTINT CLAVEGUERES DE L'ESTAT"

En aquest sentit, Montero ha posat l'accent que aquesta conjuntura revela una "qüestió més profunda", que a Espanya "continuen existint clavegueres de l'Estat que són una ferida de mort a la democràcia i que alteren constantment les regles del joc i fan que manin els que no es presenten a les eleccions".

"El bipartidisme, tant el PSOE com el PP, mai han posat les mesures necessàries per posar fi a això, per la qual cosa necessitem amb urgència tenir governs i institucions que, en lloc de beneficiar-se d'aquesta guerra bruta, posin les mesures per enfrontar realment a aquestes clavegueres de l'Estat que fereixen de mort la nostra democràcia", ha emfatitzat l'exministra d'Igualtat.

Finalment, Montero ha reivindicat, "en aquest context de règim de guerra i d'un govern que avui dia continua comprant i venent armes a Israel i que aposta pel rearmament", una cultura que "aposti per la pau i en contra del govern de la guerra i del rearmament".