Irene Montero sobre Ana Peleteiro: "Té dret a trencar el silenci com vulgui"

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha defensat que l'atleta Ana Peleteiro "té dret a trencar el silenci com vulgui", en preguntar-li per la denúncia sobre presumptes violacions i maltractament psicològic d'una exparella en un vídeo a TikTok.

"Una víctima de violència masclista és víctima, denunciï davant els tribunals o no. I té drets, al nostre país, denunciï o no", ha expressat aquest dimarts en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

Veu "molt reaccionari" el discurs dels que afirmen que l'única manera legítima de trencar el silenci és anar als tribunals quan, a parer seu, molts cops el sistema judicial desprotegeix les víctimes o absolen els agressors denunciats, i ha agraït a Peleteiro que faci públic el seu cas.