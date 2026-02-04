Irec impulsa el desenvolupament d'un combustible marítim sostenible per al Port de Barcelona

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec) ha liderat la creació del consorci 'Suport' que, amb el Port de Barcelona, Aigües de Barcelona, el Centre Tecnològic de l'Aigua (Cetaqua) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (Cimne), ha desenvolupat un procés per produir combustibles marítims sostenibles per al Port de Barcelona.
La solució desenvolupada permet convertir aigües residuals i diòxid de carboni provinent de la seva depuració, en combustible sintètic per a l'ús marítim, "i contribueix així a la descarbonització del Port de Barcelona i l'impuls de l'economia circular", expliquen les entitats del consorci aquest dimecres en un comunicat.
El responsable de combustibles fòssils del Port de Barcelona, Daniel Ruiz, ha explicat que el projecte 'Suport' ha permès testar al laboratori una tecnologia que pugui ajudar a avançar en la descarbonització del sector marítim i el següent pas és escalar la tecnologia a un nivell industrial.
Per part de l'Irec, la coordinadora del projecte Lucile Barnadet ha afegit que 'Suport' demostra que és possible oferir solucions reals per a la descarbonització de sectors com el marítim en el qual "l'electrificació directa no és viable".
El combustible que s'obté és totalment compatible amb el convencional, detallen les entitats, per la qual cosa permet optar tant per una substitució parcial com una de total, ja que es poden barrejar tots dos sense cap inconvenient.