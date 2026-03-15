El president dels EUA assegura que Teheran sí que vol un alto el foc i posa en dubte que Mojtaba Khamenei continuï viu
MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha defensat aquest dissabte que no creu possible arribar a un acord amb les autoritats iranianes, al·legant que els termes del mateix "encara no són prou bons", malgrat afirmar que Teheran sí que està llest per negociar un alto el foc que posi fi a l'escalada regional arran de l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra l'Iran.
"L'Iran vol arribar a un acord, i jo no vull fer-ho perquè les condicions encara no són prou bones", ha expressat el mandatari nord-americà en una entrevista concedida a la televisió nord-americana NBC, en la qual ha matisat que qualsevol condició per a un eventual acord haurà de ser "molt sòlida".
Si bé l'inquilí de la Casa Blanca no ha revelat quins serien els termes d'un possible alto el foc al Pròxim Orient, ha assenyalat que el compromís per part de l'Iran d'"abandonar completament qualsevol ambició nuclear" formaria part de l'acord.
Pel que fa a l'esdevenir de l'ofensiva nord-americana contra l'Iran, Trump ha posat l'accent en la superioritat de les seves forces i ha assenyalat que la capacitat iraniana es limita a "llançar una mina o disparar un míssil de curt abast". Aquest, ha declarat, és "l'únic poder que tenen (les forces iranianes) i es pot neutralitzar amb relativa rapidesa".
"Quan acabem amb la protecció de la costa, tampoc tindran aquest poder", ha postil·lat abans d'asseverar que els EUA han destruït "la majoria" dels seus míssils i dels seus drons, i "paralitzat en gran manera la seva producció". "En dos dies, estarà totalment delmada", ha augurat.
SEGURETAT A L'ESTRET D'ORMUZ
Trump ha evidenciat que els seus esforços es concentren actualment a garantir la seguretat a l'estret d'Ormuz, objectiu que l'ha portat --assegura-- a treballar amb altres països en un pla que no només estabilitza el canal i amb això la fluctuació en els preus del cru a escala mundial.
Si bé el magnat novaiorquès ha rebutjat qualsevol indici de preocupació en relació amb l'augment dels preus de la gasolina arran de l'escalada regional, ell mateix ha acceptat que està demanant a "nombrosos països afectats per la violència de l'Iran" que contribueixin a assegurar l'estret d'Ormuz, pas que els líders iranians han promès mantenir tancat.
Referent a això, el president ha apuntat que ja hi ha diversos països que s'han compromès a ajudar a garantir la seguretat de l'estret. "No només s'hi han compromès, sinó que a més creuen que és una gran idea", ha postil·lat, negant-se a descobrir de quins països es tracta.
Trump ha manifestat els seus dubtes sobre algun possible llançament de mines a l'estret per part de l'Iran i ha avançat que realitzaran "una intensa tasca de neteja" a l'enclavament, a la qual --creu-- "s'uniran altres països que tenen certes dificultats, i en alguns casos, dificultats per obtenir el petroli"
Prèviament, aquest mateix dissabte, el president dels EUA ha proposat una missió naval internacional per mantenir l'estratègic estret d'Ormuz, artèria del comerç internacional de petroli actualment sota bloqueig de l'Exèrcit iranià, i que romangui "obert i segur".
El mandatari ha expressat el seu desig que "països afectats" pel tancament de l'estret se sumin a aquesta missió. El mandatari, que no ha donat terminis sobre la mateixa, sí que ha esmentat específicament la seva "esperança" que països com la "Xina, França, el Japó, Corea del Sud o el Regne Unit" acompanyin els navilis nord-americans per reobrir l'estret.
*Més tard, el mateix Trump ha publicat un segon missatge en què insta els països de tot el món que reben petroli a través d'Ormuz a "cuidar el pas". Els Estats Units "ajudaran molt" i "coordinaran aquests països perquè tot vagi ràpid, suau i bé".
TRUMP QÜESTIONA QUE MOJTABA KHAMENEI "CONTINUÏ VIU"
A la mateixa entrevista, Donald Trump ha posat en dubte que el nou líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, estigui amb vida després de no presentar-se davant de les càmeres per al seu primer pronunciament oficial aquest dijous.
"No sé si tan sols està viu. Fins ara, ningú no ha pogut demostrar-ho (...). He sentit que no està viu, i si ho està, hauria de fer una cosa molt intel·ligent pel seu país, i això és rendir-se", ha especulat el mandatari nord-americà, que ha titllat els comentaris sobre la seva suposada mort de "rumor".
Aquestes paraules sobre el líder suprem iranià arriben després que el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, indiqués aquest divendres que el fill d'Ali Khamenei estava "ferit i probablement desfigurat". Hegseth va qualificar de "dèbil" la seva declaració escrita, qüestionant el perquè de la mateixa. "L'Iran té moltíssimes càmeres i gravadores de veu. Per què una declaració escrita? Crec que ja saben per què. El seu pare és mort; té por, està ferit, està fugint i no té legitimitat", va argüir.
Mojtaba Khamenei va ser nomenat diumenge passat com a successor del seu pare, assassinat el 28 de febrer en l'inici de l'esmentada ofensiva per part dels Estats Units i Israel. En l'atac van morir a més la seva dona, Mansuré Jojasté Bagherzadé, i diversos dels seus familiars, entre ells la seva filla i una de les seves nétes
L'ofensiva conjunta ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons dades publicades per les autoritats del país asiàtic. Entre els morts, a més del líder suprem, figuren diversos ministres i alts càrrecs de l'Exèrcit de l'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient, incloses bases militars.