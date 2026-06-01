Trump anuncia el cessament de l'ofensiva israeliana al Líban i dels atacs d'Hezbollah

Israel "mana de retorn a les forces que anaven a Beirut" després d'una conversa amb Netanyahu
MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president nordamericà, Donald Trump, ha anunciat que Israel no atacarà finalment la capital libanesa, Beirut, com havia anunciat després que el mandatari nordamericà mantingués una conversa "molt productiva" amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. A més, Trump ha anunciat un compromís del partit-milícia xiïta Hezbollah de no atacar.
"He mantingut una trucada molt productiva amb el primer ministre 'Bibi' Netanyahu d'Israel i no hi haurà tropes que vagin a Beirut i les tropes que estaven de camí estan ja de retorn", ha explicat Trump en un missatge publicat en xarxes socials.
L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que també ha mantingut una conversa telefònica "amb Hezbollah" i "han accedit a deixar de disparar". "Israel no els atacarà i ells no atacaran a Israel", ha explicat.
Netanyahu havia anunciat durant la jornada que havia donat ordre d'atacar a Hezbollah a Beirut en represàlia pels atacs del grup, com el que va costar la vida a un soldat a la zona del castell creuat de Beaufort, pres el diumenge per les tropes israelianes.
Posteriorment, l'Exèrcit israelià va emetre ordres d'evacuació per Dahiyé, els barris del sud de Beirut, considerat bastió d'Hezbollah, en previsió de nous bombardejos.
Les últimes hostilitats a gran escala van esclatar el 2 de març, quan Hezbollah va llançar projectils contra Israel en resposta a l'assassinat del líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, en l'ofensiva llançada el 28 de febrer per Israel i Estats Units contra el país asiàtic.
Les parts havien pactat un alto-el-foc al novembre de 2024 després de 13 mesos de combats al fil dels atacs del 7 d'octubre de 2023, si bé des de llavors Israel va continuar llançant bombardejos freqüents contra el país i va mantenir la presència de militars en diversos punts argumentant que actuava contra Hezbollah, enmig de denúncies de Beirut i el grup sobre aquestes accions.