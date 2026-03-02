El Pentàgon justifica l'atac a Iran per la seva falta de voluntat negociadora i les seves ambicions nuclears

Peng Ziyang / Xinhua News / ContactoPhoto
Hegseth nega que sigui una guerra "de canvi de règim", encara que "el règim sí va canviar i el món va canviar"
MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa d'Estats Units, Pete Hegseth, ha afirmat aquest dilluns que l'atac a Iran respon a la falta de voluntat negociadora de Teheran, insistint que les autoritats de la República Islàmica guanyaven temps en els contactes amb Washington mentre mantenia les seves ambicions nuclears.
En una roda de premsa sobre la marxa de l'operació llançada contra Iran dissabte passat, que ha deixat almenys 500 morts, entre ells el líder suprem, Alí Jamenei, el cap del Pentàgon ha indicat que l'Administració de Donald Trump va fer "tot el possible per una diplomàcia real" i els enviats Steve Witkoff i Jared Kushner "van intentar una i una altra i una altra vegada, amb esforços sincers aconseguir la pau" però Iran "no estava negociant" sinó "guanyant temps".
"El règim anterior va tenir totes les oportunitats d'arribar a un acord pacífic i assenyat. Però Teheran no estava negociant. Estava guanyant temps i comprava temps per reabastir els seus arsenals de míssils i reactivar les seves ambicions nuclears", ha argumentat en la primera aparició pública del Pentàgon des de l'atac llançat el dissabte contra Iran.
Hegseth ha acusat Teheran d'estar construint "potents míssils i drons" per crear un escut convencional per a les seves "ambicions de xantatge nuclear", així ha indicat que existia una "pistola" sobre el cap de les bases i ciutadans nord-americans mentre es mantenien les converses en les quals ha dit que Teheran volia prendre a Estats Units "com a ostatges".
"Aquesta operació és una missió devastadora i decisiva. Destruir l'amenaça de míssils. Destruir l'Armada. No armes nuclears", ha resumit.
NO ÉS UNA GUERRA "DE CANVI DE RÈGIM"
Després que Washington parlés que l'operació buscava decapitar la República Islàmica i provocar un canvi de règim, el cap del Pentàgon ha negat que es tracti d'una guerra "de canvi de règim", encara que de fet "el règim sí va canviar, i el món va canviar".
Així ha parlat d'un "punt d'inflexió generacional" que Washington espera des de 1979, en referència a la revolució Islàmica. En aquest sentit ha enviat un missatge al poble iranià perquè "aprofiti aquesta increïble oportunitat".
"Trump ha estat clar: ara és el seu moment", ha incidit, insistint que les forces de seguretat iranianes hauran de rendir-se si volen rebre una amnistia.
Sobre el termini d'aquesta guerra, Hegseth ha rebutjat els paral·lelismes amb la invasió de l'Iraq, subratllant que no és una guerra "sense final" i que acabarà "sota les condicions d'Estats Units primer' i segons el que decideixi Trump".
En ser preguntat per periodistes si hi ha efectius nord-americans en el terreny, el secretari de Defensa ha indicat que no s'han desplegat però no ha volgut descartar que això pugui succeir. "No entrarem en l'exercici de dir què farem o no farem. Crec que durant molt de temps ha estat una d'aquestes fal·làcies pensar que aquest Departament, els presidents o uns altres haurien de dir-li al poble nord-americà això i, per cert, també als nostres enemics", ha indicat.
NO ÉS UNA MISSIÓ "DE LA NIT AL DIA"
En la seva intervenció, el cap de l'Estat Major Conjunt nord-americà, Dan Caine, ha confirmat que l'operació implica combats a gran escala i no es tracta d'una missió "de la nit al dia", apuntant que els objectius militars assignats "requeriran temps per aconseguir-se i, en alguns casos, implicaran un treball difícil i ardu".
El màxim responsable militar d'Estats Units ha avançat així que espera "patir pèrdues addicionals" als quatre militars que ja han caigut en els combats contra Iran, si bé ha promès treballar "per minimitzar les pèrdues nord-americanes" en la missió.
Caine ha defensat que la missió busca "protegir i defensar" a Washington i als socis regionals de Teheran, incloent "impedir que Iran tingui la capacitat de projectar poder fora de les seves fronteres".
Així ha explicat que la missió està dissenyada per "interrompre, degradar, negar i destruir" la capacitat d'Iran per dur a terme i sostenir operacions de combat. "Això va marcar la culminació de mesos, i en alguns casos anys, de planificació deliberada i perfeccionament contra aquest conjunt específic d'objectius", ha afirmat Caine des de la seu del Pentàgon.
D'aquesta forma, el general de la Força Aèria nord-americana ha assegurat que la planificació implicava "atacs de precisió contra infraestructura militar clau, fins a la integració persistent d'Intel·ligència i selecció d'objectius".