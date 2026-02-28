Netanyahu confirma una operació militar amb EUA per "eliminar l'amenaça existencial" d'Iran

Jack Guez/AFP pool/dpa - Arxiu
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest dissabte en un missatge a la ciutadania l'inici d'una operació militar conjunta amb Estats Units que busca "eliminar l'amenaça existencial" d'Iran, amb referències a un canvi de règim a Teheran i per fi de la República Islàmica.
"Israel i Estats Units es van embarcar en una operació per eliminar l'amenaça existencial que planteja el règim terrorista d'Iran", ha assenyalat Netanyahu en un video gravat, en el qual reivindica el lideratge "històric" del president nord-americà, Donald Trump, per llançar l'atac contra el règim aiatol·là.
El líder israelià ha plantejat que l'ofensiva conjunta "crearà les condicions perquè el valent poble iranià prengui les regnes de la seva pròpia destinació", en aquest sentit ha apel·lat a tots els grups ètnics a Iran a "alliberar-se de la tirania" i a "construir un Iran lliure i pacífic".
"Durant 47 anys, el règim dels ayatolás ha clamat 'Mort a Israel' i 'Mort a Estats Units'. Ha vessat la nostra sang, assassinat a molts nord-americanes i massacrat al seu propi poble", ha indicat per justificar l'atac militar contra Teheran.
"No s'ha de permetre que aquest règim terrorista assassí s'armi amb armes nuclears que li permetrien amenaçar a tota la humanitat", ha afirmat, en al·lusió al programa nuclear iranià, enmig de les negociacions que tenien lloc entre Estats Units i Iran que s'han vist tallades abruptament per l'ofensiva militar.
DEMANA PACIÈNCIA I FORTALESA Al POBLE ISRAELIÀ
En clau interna, el primer ministre d'Israel ha demanat "paciència i fortalesa" a la seva ciutadania, ja que el país s'ha convertit en el primer objectiu en la represàlia militar d'Iran després dels atacs d'aquest dissabte.
"Faig una crida a vostès, ciutadans d'Israel, perquè compleixin les directrius del Comandament del Front Interior. Els propers dies de l'Operació León Rugiente exigiran paciència i fortalesa de tots nosaltres", ha reclamat Netanyahu, qui en tot cas ha assegurat que si els israelians "romanen units, lluitaran junts i garantiran junts l'eternitat d'Israel".
L'Exèrcit d'Israel ha confirmat que Iran ha llançat el seu primer contraatac després del començament aquest matí dels bombardejos nord-americans i israelians contra la república islàmica i que ha activat els seus sistemes de defensa per intentar interceptar un nombre encara no concretat de míssils iranians contra el seu territori.
En un missatge en la mateixa línia que Netanyahu, l'Exèrcit ha indicat que es tracta de "una àmplia operació conjunta" que té l'objectiu de "afeblir per complet al règim terrorista iranià i eliminar les amenaces existencials per a Israel al llarg del temps".
Les Forces de Defensa d'Israel han insistit que Teheran "no ha abandonat el seu pla de destruir Israel" i ha estat "finançant, entrenant i armant als seus representants posicionats a les fronteres d'Israel" els últims anys. "Aquestes accions constitueixen una amenaça existencial per a Israel i suposen un perill per a Orient Pròxim i el món en el seu conjunt", han assegurat.
Per la seva banda, el president israelià, Isaac Herzog, ha expressat el seu agraïment a Trump, al que ha qualificat de "líder del món lliure", per "prendre una decisió històrica i valenta" amb l'atac sobre Iran.
Herzog ha manifestat així el seu respatller a la "operació combinada" nord-americà-israelià contra "el principal estat patrocinador del terrorisme de tot el món", al que atribueix "dècades de terrorisme i assassinats per tot el món" i que "pretén convertir-se en un estat amb armes nuclears".
A més, ha posat en valor a les "valentes dones i homes de les Forces de Defensa d'Israel". "Que Déu us beneeixi. Tant de bo tots torneu a una llar en pau", ha apel·lat, abans de manifestar la seva esperança que "el poble d'Iran pugui aviat veure un futur millor de llibertat".
Aquest dissabte, Donald Trump ha complert les seves amenaces contra la República Islàmica després de setmanes d'amagar amb una intervenció militar per la repressió de les últimes protestes a Iran, posició que va girar posteriorment a emmarcar els seus advertiments amb el programa nuclear iranià, que Teheran manté que té únicament finalitats pacífiques.