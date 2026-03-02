Iran.- Israel qüestiona la posició d'Espanya pel que fa a Iran: "Això és estar en el 'costat correcte' de la història?"

Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors d'Israel, Gideon Sa'ar, ha retret la postura del Govern d'Espanya en el conflicte entre Israel, Estats Units i Iran. "Això és estar en el costat correcte de la història?", ha qüestionat.
En un missatge a 'X', Sa'ar ha recollit una publicació de l'Ambaixada d'Iran a Espanya en la qual aquesta trasllada el seu respecte per la decisió de l'Executiu de Pedro Sánchez de rebutjar donar suport militar a EUA en la seva ofensiva contra Iran a través de les bases militars de Morón (Sevilla) i Rota (Cadis), una posició que l'Ambaixada ha considerat "d'acord amb el Dret Internacional".
"Primer Hamás li agraeix a Sánchez. Després els houthis li van agrair a Sánchez. Ara Iran li agraeix. Això és estar en el "costat correcte" de la història?", ha preguntat Sa'ar.
ESPANYA CONVOCA A l'AMBAIXADOR IRANIÀ
Aquest mateix dilluns, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha convocat a l'ambaixador d'Iran a Espanya, Resa Zabib, al Ministeri per traslladar-li la "condemna" del Govern als atacs "injustificats" que ha dut a terme el règim iranià contra països d'Orient Pròxim així com Xipre en resposta a l'operació llançada per Estats Units i Israel.
Durant la convocatòria, li ha traslladat a Zabib "la condemna taxativa" d'Espanya pels "atacs indiscriminats i injustificats" contra països del Consell de Cooperació del Golf i de la regió, ja que "constitueixen violacions flagrants del dret internacional i el dret internacional humanitari, així com de la sobirania i integritat d'aquests països".
Així mateix, Albares i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negat aquest dilluns que EUA estigui usant les bases, de sobirania espanyola, en el marc de l'operació contra Iran i han garantit que tampoc ho farà en el futur.
"No s'utilitzen i no s'utilitzaran les bases per res que no estigui dins del conveni (de Cooperació per a la Defensa) i per res que no tingui encaix en la Carta de Nacions Unides", ha assegurat Albares en una entrevista concedida a 'Telecinco'.
Per la seva banda, el president Pedro Sánchez ha fet una crida a "detenir immediatament l'espiral" que s'està produint a Orient Pròxim arran de l'atac llançat per Estats Units i Israel contra Iran, condemnant les accions dutes a terme en les últimes hores pel règim iranià així com pel partit-milícia libanès Hezbollah i per l'Exèrcit israelià a Líban.