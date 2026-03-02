Israel llança una nova onada d'atacs a Teheran contra casernes de la Intel·ligència iraniana i la Força Quds

Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit israelià ha llançat aquest dilluns una nova onada d'atacs contra la capital d'Iran, Teheran, que ha arribat a diverses casernes del Ministeri d'Intel·ligència iraniana i un centre de comandament pertanyent a la Força Quds, una unitat especial de la Guàrdia Revolucionària.
"Les Forces de Defensa d'Israel han atacat seus i bases d'organismes de seguretat interna subordinats al règim terrorista iranià i responsables de reprimir les protestes contra el règim, fins i tot mitjançant l'ús de la violència i l'arrest de civils", ha indicat en un comunicat difós en xarxes socials.
En concret, l'Exèrcit israelià ha informat que les seves forces han atacat més de deu seus pertanyents al Ministeri d'Intel·ligència d'Iran i un centre de comandament de la Força Quds on, presumptament, "estaven reunits soldats iranians".
La Força Aèria israeliana també ha dut a terme recentment tres onades addicionals d'atacs a l'oest d'Iran contra dotzenes de llançamíssils, llocs de producció d'armament, sistemes de defensa i altres llocs associats a la Guàrdia Revolucionària.
"L'atac agreuja els danys contra règim terrorista iranià. Les Forces de Defensa d'Israel seguiran danyant les estructures i operatius del règim onsevulla que operi", han indicat, agregant que l'objectiu és "eliminar qualsevol amenaça" contra Israel i "mantenir la seguretat dels ciutadans israelians".
L'ofensiva d'Estats Units i Israel ha deixat fins avui més de 550 morts a Iran, segons ha confirmat aquest mateix dilluns la Mitja Lluna Vermella. Entre els morts figuren el líder suprem iranià, l'aiatol·là Alí Jamenei, i diversos ministres i alts càrrecs de l'Exèrcit d'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i bases nord-americanes en països de Proper Orient.