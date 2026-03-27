Israel ataca una planta d'aigua pesant i una fàbrica d'òxid d'urani a Iran

Teheran denuncia atacs contra dues fàbriques d'acer al sud-oest del país i recorda que "contravenen" la suspensió anunciada per Trump
MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -
Israel ha confirmat aquest divendres dos atacs contra una planta d'aigua pesant a la província iraniana d'Arak, al centre-oest del país, i una fàbrica d'òxid d'urani concentrat a la província de Yazd, al centre d'Iran, sense que per ara existeixi risc de contaminació per a la població, segons les autoritats iranianes.
L'Exèrcit israelià ha justificat l'atac contra Arak en detectar "intents per reparar" la que va ser "una infraestructura clau per a la producció de plutoni per a armes nuclears".
A més, Israel ha indicat que l'atac ha estat ordenat per afeblir a l'economia iraniana perquè "la planta representava un important actiu econòmic per a l'Organització d'Energia Atòmica d'Iran" i "les seves activitats generaven desenes de milions de dòlars anuals" per a les autoritats iranianes.
Poc després, i de nou a xarxes socials, l'Exèrcit israelià ha confirmat un segon bombardeig contra la planta d'extracció d'òxid d'urani situada a Yazd, "l'única del seu tipus" en tot el país, "on les matèries primeres extretes del subsol se sotmeten a processos mecànics i químics per després ser utilitzades com a matèria primera per a l'enriquiment d'urani.
"Les Forces de Defensa d'Israel no permetran que el règim terrorista iranià continuï amb els seus intents d'avançar al programa d'armes nuclears, la qual cosa constitueix una amenaça existencial per a l'Estat d'Israel i per al món sencer", ha conclòs l'Exèrcit.
Les autoritats nuclears d'Iran havien avançat prèviament tots dos atacs contra Arak i contra la fàbrica de "coca groga" d'Ardakán. Sobre el primer atac, "les investigacions inicials indiquen que aquest incident no va provocar cap alliberament de materials radioactius fos del complex i, per tant, no existeix preocupació per als ciutadans ni per a les zones limítrofes".
Sobre l'atac israelià d'Arak, l'agència nuclear iraniana ha confirmat que la planta d'aigua pesanda Màrtirs de Jandab ha estat aconseguida per un "atac criminal perpetrat per l'enemic nord-americà-sionista". De nou, "no existeix risc de contaminació per a la població de la regió", ha afegit l'organisme en una declaració recollida per l'agència semioficial de notícies Tasnim.
Les autoritats iranianes han registrat, així mateix, atacs contra dues fàbriques d'acer situades en el sud-oest del país, una d'elles a la província de Juzestan, que no ha deixat víctimes mortals ni ferits, segons ha indicat el sotsdirector de Seguretat de la província, Valiollá Hayati. "Fa una hora, avions criminals nord-americans-sionistes van atacar la Companyia d'Indústries Siderúrgiques de Juzestan", ha informat a la cadena estatal IRIB.
L'altre atac ha estat registrat en "una subestació elèctrica i una fàbrica d'acer en Mobaraké, a la província d'Ishafán, que ha requerit el desplegament d'equips de seguretat, bombers i tècnics per examinar l'abast dels danys, han apuntat des de la Corporació en declaracions a IRIB.
El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, ha denunciat en xarxes socials que "Israel ha atacat dues de les majors fàbriques d'acer" del país, així com els atacs a la resta d'infraestructures energètiques, i ha assegurat que "Israel afirma que va actuar en coordinació amb Estats Units".
Així mateix, ha criticat que aquests bombardejos "contradiuen l'ampliació del termini diplomàtic" atorgat en la vespra pel president nord-americà, Donald Trump, i ha assegurat que "Iran farà pagar un alt preu pels crims israelians".
Trump va anunciar aquest dijous una extensió de la suspensió d'atacs contra les centrals elèctriques d'Iran per un període de 10 dies, fins al proper 6 d'abril, després d'haver-los posposat durant cinc dies i de donar un ultimàtum de 48 hores a Teheran perquè reobrís l'estret d'Ormuz.