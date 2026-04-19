Iran.- Iran obliga dos petroliers més a fer mitja volta a Ormuz

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han informat que han forçat dos petroliers a fer mitja volta quan intentaven creuar l'estret d'Ormuz des del golf Pèrsic després que l'Armada iraniana anunciés el dissabte el tancament total de l'estratègic pas marítim.
En concret es tracta de dos bucs amb banderes de Botswana i d'Angola que "van ser obligats a canviar de rumb i retirar-se per l'oportuna intervenció de les Forces Armades de la República Islàmica d'Iran", ha informat l'agència de notícies iraniana Tasnim, dependent de la Guàrdia Revolucionària, cos militar i ideològic d'elit iraniana.
D'altra banda, el Consolat General d'Iran a Bombai ha informat ha destacat que tampoc s'ha autoritzat el pas d'un graneler xinès, el 'Sun Profit', "propietat i amb tripulació de ciutadans xinesos".
"Al contrari del que se sol creure, Iran no ha donat carta blanca als bucs xinesos", ha destacat la seu diplomàtica iraniana a Bombai a través d'un missatge publicat en xarxes socials.
Iran va anunciar el dissabte el tancament total de l'estret d'Ormuz i ha advertit que només ho reobrirà quan Estats Units aixequi el bloqueig imposat als ports iranians i al perímetre de l'estret. Tot això succeeix en els últims dies de l'alto-el-foc de dues setmanes que s'han donat Estats Units i Iran i que expira el dimecres.