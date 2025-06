Iran llança un nou atac contra Israel després d'emetre una ordre d'evacuació a residents de Tel Aviv

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha informat aquest dilluns que les defenses aèries han detectat el llançament de diversos míssils des de territori iranià, després que Teheran emetés una ordre d'evacuació per als residents de Bnei Brak, ciutat situada en la perifèria de Tel Aviv, en resposta a bombardejos israelians. De moment no hi ha notícia de nous danys personals.

"S'han activat alertes a diverses zones del nord del país després de la detecció de míssils llançats des d'Iran. En aquest moment, la Força Aèria està treballant per interceptar i atacar on sigui necessari per eliminar l'amenaça", diu un comunicat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI).

En aquest sentit, ha subratllat que "la defensa no és hermètica", per la qual cosa ha demanat a la població israeliana obeir les ordres de les autoritats, remarcant que només poden sortir de les zones protegides quan rebin "instruccions explícites".

Més tard, les Forces Armades israelianes han informat que es poden abandonar els refugis. "Després d'una avaluació de la situació, el Comandament del Front Interior anuncia la fi de la recomanació de romandre en les proximitats de les zones protegides en tot el país", ha apuntat.

Prèviament, la Guàrdia Revolucionària iraniana havia indicat que "a les properes hores, les Forces Armades emprendran accions en aquesta zona per atacar infraestructura militar del règim sionista, tal com ho han fet en els últims dies als voltants de Tel Aviv", segons un comunicat del que s'ha fet ressò el canal de televisió públic Kan.

Aquest atac ha arribat després que les FDI hagin bombardejat la seu de la televisió pública iraniana a Teheran, IRIB. La Mitja Lluna Vermella ha denunciat que un dels seus treballadors ha resultat ferit a la capital després d'un atac "directe".

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dilluns que les forces israelianes "controlen el cel de Teheran" en el marc de la seva campanya de bombardejos contra territori iranià, deslligada el divendres, i ha reiterat que el seu objectiu és destruir els programes nuclear i balístic de Teheran.