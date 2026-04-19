Iran.- Iran eleva a prop de 3.500 les víctimes mortals a la guerra amb EUA i Israel

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació de Màrtirs i Assumptes dels Veterans d'Iran ha situat entorn de 3.500 el nombre de ciutadans iranians morts pel conflicte armat amb Estats Units i Israel, iniciat el passat 28 de febrer amb el llançament de l'operació conjunta batejada com a 'Fúria Èpica', ha declarat aquest dissabte el seu responsable, Ahmad Mousavi.
En declaracions recollides per l'agència estatal de notícies ISNA, Mousavi ha assegurat que "en el sistema de la Fundació de Màrtirs s'estan registrant actualment els casos de 3.468 persones mortes com a resultat de la guerra amb Estats Units i Israel".
Aquestes xifres difereixen de les difoses anteriorment pel Ministeri de Salut iranià, que --segons va recollir la cadena Al Jazeera-- elevava el balanç a 2.076 morts i uns 26.500 ferits des de l'inici dels atacs.
La creixent tensió a Orient Pròxim s'ha seguit intensificat, fins a aconseguir límits sense precedents, després de l'ofensiva nord-americana-israeliana de finals de febrer, que el seu objectiu declarat és frenar el programa nuclear iranià, afeblir la seva capacitat militar i afavorir, segons els seus impulsors, un eventual canvi polític intern al país.
Teheran va respondre a aquesta ofensiva amb atacs de represàlia dirigits contra territori israelià i contra bases nord-americanes desplegades en diferents punts d'Orient Mitjà, ampliant així l'escalada regional.
Enmig de la confrontació, Iran va presentar la setmana passada una proposta d'alto-el-foc de deu punts, que incloïa compromisos de no agressió, supervisió de l'estret d'Ormuz, reconeixement del seu dret a l'enriquiment d'urani, així com l'aixecament de sancions, compensacions econòmiques i la retirada de tropes nord-americanes de la regió.
El president d'Estats Units, Donald Trump, va qualificar el pla com una possible "base de treball" per avançar en negociacions, al mateix temps que va anunciar una pausa temporal de dues setmanes en les hostilitats.
No obstant això, les converses celebrades l'11 d'abril entre delegacions de tots dos països a Islamabad van concloure sense acord, a causa de discrepàncies substancials en els principals punts de negociació, segons van informar les parts.