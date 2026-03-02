La Guàrdia Revolucionària d'Iran amenaça amb atacar qualsevol vaixell que creui l'estret d'Ormuz

Europa Press/Contacto/Sepahnews
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha amenaçat aquest dilluns amb atacar qualsevol vaixell que creui l'estret d'Ormuz després d'afirmar que el trànsit es troba tallat en represàlia pels atacs d'Estats Units i Israel contra territori iranià.
"Els nostres devots herois de l'Armada i els Cossos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica s'enfrontaran amb decisió a qualsevol buc infractor i no permetran que s'exporti petroli des de la zona", ha advertit el general de brigada Ebrahim Yabari, assessor del comandant en cap dels Cossos de la Guàrdia Revolucionària.
De la mateixa forma, ha afirmat que "els oleoductes també estan a l'abast" de Teheran. "No permetrem que els recursos energètics de la regió caiguin en mans de l'enemic", ha argüït, agregant que Estats Units ha de saber que "ni una gota de petroli" els arribarà, segons ha recollit l'agència de notícies Tasnim.
Prèviament, la Guàrdia Revolucionària ha confirmat un atac perpetrat per les seves forces contra un petrolier suposadament vinculat a Estats Units --identificat com 'Athe Nova', amb bandera d'Hondures-- a l'estret d'Ormuz.
La Guàrdia Revolucionària iraniana va emetre el dissabte per ràdio l'ordre del tancament de l'estret d'Ormuz. Els principals operadors i navilieres han suspès les seves operacions en Ormuz i les empreses asseguradores han suspès la seva cobertura a la zona. Les pàgines de seguiment del tràfic marítim revelen que el tràfic s'ha paralitzat a banda i banda de l'estret.