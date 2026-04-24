Iran.- El G7 reafirma el seu compromís de garantir que Iran no obtingui o desenvolupi un arma nuclear

Els països del G7 han reafirmat aquest divendres el seu compromís de garantir que Iran mai adquireixi o desenvolupi un arma nuclear i han defensat que el Tractat sobre la No Proliferació de les Armes Nuclears (TNP) segueix sent la "pedra angular" per al desarmament nuclear i el desenvolupament d'usos pacífics d'aquestes tecnologies.
"Reafirmem que el ple compliment del TNP i les seves obligacions de salvaguarda és essencial per garantir la confiança internacional en la naturalesa pacífica de les activitats nuclears. El G7 manté el seu compromís de garantir que Iran mai desenvolupi ni adquireixi un arma nuclear", ha indicat el grup de directors del G7 sobre no proliferació en un comunicat conjunt.
Així mateix, els països han expressat preocupació per la "considerable expansió i modernització dels arsenals nuclears de la Xina i Rússia", mentre que també han instat a "implementar mesures concretes de reducció de riscos".
"Exigim que la República Popular de Corea (RPDC) abandoni totes les seves armes nuclears i programes nuclears existents de conformitat amb totes les resolucions pertinents del Consell de Seguretat de Nacions Unides i reafirmem que la RPDC no pot ni podrà tenir la condició d'Estat posseïdor d'armes nuclears en virtut del TNP ni cap altre estatus especial", han argüït.
En un context de "desafiaments urgents i sense precedents que amenacen la seguretat i l'estabilitat mundials", han recordat "el paper protagònic" que exerceixen els membres del G7 en el suport a l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA).
"Els membres del G7 reafirmen el seu compromís de recolzar l'OIEA en la promoció de l'energia, la ciència i la tecnologia nuclears amb finalitat pacífica, i assenyalen que la nostra contribució col·lectiva al Fons de Cooperació Tècnica de l'OIEA des del 2010 supera els 727 milions d'euros", han expressat.