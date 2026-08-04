EUA veu possible un acord amb Iran "avui o demà" per reobrir l'estret d'Ormuz

Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Arxiu
MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari del Tresor d'Estats Units, Scott Bessent, ha expressat la seva confiança a aconseguir un acord amb les autoritats d'Iran "avui o demà" que permeti obrir l'estret d'Ormuz al trànsit de bucs comercials.
"Estem en converses amb Iran. Existeix la possibilitat que arribem a un acord avui o demà per obrir l'estret i avançar cap a una postura més normalitzada en aquest conflicte", ha indicat en declaracions a la cadena CNBC.
En aquest sentit, Bessent ha apuntat que, en tal cas, es restabliria la "llibertat de moviment", la qual cosa exclouria la possibilitat que Teheran cobri peatge als vaixells que travessin el pas marítim.
El secretari del Tresor ha assenyalat que, si bé la situació segueix sent quelcom tibant, s'han vist bastants vaixells sortint fins i tot ara, per la qual cosa confia que, una vegada es reobri l'estret, "hi haurà centenars, si no milers, de vaixells esperant per sortir".
"Espero que els preus de l'energia s'estabilitzin, la qual cosa serà beneficiós per a tothom", ha afirmat, recordant que no es tracta només d'energia, sinó també de fertilitzants, productes refinats i diversos gasos industrials, per la qual cosa ha aventurat que podria produir-se un gran repunt en el comerç a mesura que baixin aquests preus.
De forma similar s'ha expressat aquest dimarts el secretari d'Estat, Marco Rubio, en anunciar "avanços" en les converses que, si ben no s'ha arribat a un acord definitiu, des de Washignton esperen "que això passi molt ràpid".
"Estem immersos en un diàleg i una negociació entre Oman i Iran sobre com aconseguir que més vaixells puguin travessar aquesta zona de forma segura a curt termini, mentre avancem cap a aquestes converses a més llarg termini sobre la desnuclearització", ha declarat, abans d'assegurar que ja hi ha bucs que estan creuant Ormuz. "En aquests moments s'està transportant petroli a través de l'estret. Així doncs, l'estret està obert", ha reiterat.
CONVERSES AMB OMAN
El Govern d'Iran, per la seva banda, s'ha limitat a descriure les seves converses amb les autoritats d'Oman sobre la gestió de l'estret d'Ormuz com a "positives".
"Fins avui, les converses han rebut una valoració positiva tant a nivell tècnic com polític, i Iran s'esforça, en cooperació amb Oman, per desenvolupar els mecanismes necessaris per a futurs acords que regulin el tràfic marítim en aquesta via navegable estratègica", ha declarat el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, en declaracions a la cadena Press TV.
El portaveu ha assenyalat que l'objectiu d'aquests contactes entre Teheran i Mascate és definir rutes de trànsit segures per a les embarcacions que "respectin els drets sobirans i tinguin en compte les consideracions de seguretat nacional tant d'Iran com d'Oman".