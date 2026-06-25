Iran defensa que el "pas segur" per Ormuz "només és possible" per la seva ruta i rebutja el corredor difós per Oman

Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact
MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
L'Armada de la Guàrdia Revolucionària Islàmica d'Iran ha afirmat aquest dijous que el "pas segur" per l'estret d'Ormuz "només és possible" per la ruta anunciada per Teheran, considerant "inacceptable i summament perillosa" la divulgació per part del Centre de Seguretat Marítima (MSC) d'Oman d'un "corredor" facilitat pel Sultanat "en coordinació amb l'Organització Marítima Internacional (OMI)".
"Fa unes hores, sense informar ni coordinar amb la República Islàmica d'Iran, algunes autoritats van anunciar una nova ruta per als bucs a l'estret d'Ormuz, la qual cosa és inacceptable i summament perillós", ha enlletgit l'Armada de la Guàrdia Revolucionària en un comunicat recollit de matinada per l'agència semioficial iraniana Fars.
En el mateix text, la branca militar ha subratllat que "l'única ruta permesa per transitar per l'estret d'Ormuz és l'anunciada per la República Islàmica d'Iran, i que el tràfic marítim fora d'aquestes rutes és molt perillós i està prohibit". "Els advertim que evitin estrictament qualsevol tràfic fora de les rutes anunciades", agrega el text.
Tot seguit, ha remarcat com a "necessària" la coordinació amb la Guàrdia per transitar per aquest estratègic pas marítim i ha advertit que "es prendran mesures contra els bucs que infringeixin aquesta norma".
El comunicat ha arribat amb prou feines unes hores després que el Centre de Seguretat Marítima d'Oman compartís en xarxes "algunes directrius per als bucs que transiten per l'estret d'Ormuz en el corredor habilitat pel Sultanat d'Oman en coordinació amb l'Organització Marítima Internacional".
"El corredor és una via transitòria per facilitar el pas de bucs per l'estret d'Ormuz", ha assenyalat el MSC, que atribueix a la ruta una distància de 62,2 milles nàutiques (uns 115,2 quilòmetres).
Aquest intercanvi de parers es produeix menys de dos dies després que Mascate i Teheran pactessin crear un grup de treball conjunt per aconseguir un acord sobre la "futura administració de la navegació" a través de l'estret d'Ormuz, incloses "discussions" amb Estats costaners del golf Pèrsic i "altres parts rellevants", abans d'insistir en els seus "drets sobirans" sobre aquest estratègic pas.