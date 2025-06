Iran anuncia un atac contra bases d'Estats Units a Qatar i l'Iraq

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Revolucionària d'Iran han anunciat l'inici d'atacs contra les bases d'Estats Units a Qatar i l'Iraq com a represàlia pel bombardeig llançat el diumenge sobre instal·lacions nuclears iranianes, davant del qual Teheran ja havia avançat que respondria.

Les Forces Armades iranianes diuen respondre a la "flagrant agressió del règim criminal d'Estats Units sobre instal·lacions nuclears pacífiques", segons la televisió oficial.

L'atac aniria dirigit contra la Base Aèria Al Udeid, descrita en el comunicat iranià com el major actiu estratègic d'Estats Units a la regió, una operació amb què pretenen deixar clar que "sota cap circumstància es deixarà sense resposta una violació de la integritat territorial, la sobirania i la seguretat nacional".

Poc després, el Consell Nacional Suprem de Seguretat iraniana ha confirmat l'atac contra la base nord-americana d'Al Udeid, a Qatar, i ha destacat que "el nombre de míssils emprat en aquesta exitosa operació és el mateix que el de bombes utilitzades per Estats Units en el seu atac contra les instal·lacions nuclears iranianes".

"Aquesta acció no suposa cap amenaça per al país amic i germà de Qatar i el seu noble poble. La República Islàmica d'Iran segueix mantenint la seva càlida i històrica relació amb Qatar", conclou el text, recollit per la televisió pública iraniana, IRIB.

El propi president d'Iran, Masud Pezeshkian, havia insistit aquesta mateixa tarda a la xarxa social 'X' que "l'agressió nord-americana no quedarà impune": "Defensarem la seguretat d'aquesta estimada nació i respondrem a cada ferida en el cos iranià amb fe, saviesa i determinació", ha proclamat.

Qatar alberga la Base Aèria Al Udeid, construïda en 1996 i caserna del Comandament Central d'Estats Units. És la més gran en termes de personal de totes les que té repartides per la regió el país nord-americà, amb uns 10.000 efectius, i va ser una de les parades del president Donald Trump en el seu recent gira per Orient Pròxim.

L'Ambaixada nord-americana a Doha va instar als ciutadans a romandre refugiats en un alerta llançada aquest dilluns i de la qual no va donar detalls, però que va precedir a una decisió del Govern de Qatar de tancar l'espai aeri com a mesura de precaució davant d'un potencial atac que finalment ha acabat produint-se i que ha deixat explosions en els cels del país, segons la cadena Al Yazira.