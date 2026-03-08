Albares assegura que la guerra d'Iran afecta molt més a Europa que al seu promotor

Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Arxiu
MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat que la guerra iniciada per EUA i Israel a Iran afecta "molt més" a Europa que "al seu promotor" i afirma que li agradaria que "hi hagués una veu més ferma, més clara i contundent" per part d'Europa.
"Sens dubte aquesta guerra, perquè afecta a Orient Mitjà i per tant al Mediterrani i al sud d'Europa, ens afecta molt més que al promotor de la guerra. La translació als preus energètics colpeja ja als espanyols i als europeus. Vam veure el moviment d'un milió de sirians el que va suposar fa ja anys. [Ara] estem parlant d'un país com Iran, de gairebé cent milions de persones. Podríem estar davant d'un moviment de població, com va ocórrer a Síria, però d'unes dimensions molt majors. Clar, tot això afecta a Europa", ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press.
El ministre defensa que Espanya aposta per la pau per un "doble motiu", tant els valors dels espanyols i europeus de pau, però també "pels seus interessos més directes". "L'alça del cost de la vida, l'arribada massiva i descontrolada de refugiats desesperats. Tot això està en joc per una guerra de la qual ni es va informar ni es va preguntar a Europa", recalca.
En aquest sentit, admet que ha traslladat a l'Alta Representant i al Consell d'Afers exteriors que Europa necessita una veu "més ferma, més clara i més contundent" del conflicte. "Espanya ha estat la primera, amb moltes diferència, de manera molt destacada. Però ja es van sumant dia a dia cada vegada més veus europees", agrega.
Albares sosté que ha parlat amb els seus homòlegs dels països que han rebut atacs i els ha traslladat la solidaritat espanyola i recorda que des del Govern s'han condemnat aquests atacs "completament injustificats per part d'Iran". A més, afegeix que han proposat la desescalada bèl·lica, amb l'objectiu d'asseure a les parts en la taula de negociació. "Aquesta espiral de violència només crida a més violència i al final a un caos que ens afectarà a tots", indica.
"El món és més insegur. Estem davant d'una guerra en violació flagrant del dret internacional amb conseqüències incalculables que comencem a sentir ja en milers de víctimes a Orient Mitjà, completament desestabilitzat, i en un alça dels preus energètics que repercuteixen en la gasolina que estan pagant tots els espanyols", postil·la.
En l'entrevista, Albares reivindica el 'No a la guerra', que defineix com un sentiment majoritari en la població espanyola i mundial, i crítica que el PP està "aïllat" en aquesta qüestió. "Hem estat els primers, un cop més, com a Gaza, com en el reconeixement de l'Estat palestí. Però cada vegada més països, més líders ens aplaudeixen i més persones al món acompanyen aquest moviment. O s'està amb la pau o s'està amb la guerra. El Govern d'Espanya està amb la pau. És el PP el que està aïllat", ha defensat.
Sobre Feijóo, el ministre considera que el president del PP se sent còmode sent el líder "del partit de la guerra" i ho compara amb Aznar i la intervenció a l'Iraq. "La majoria dels seus assessors internacionals són els ideòlegs d'aquella guerra. El que sí sé, i les enquestes ho demostren, és que la immensa majoria dels espanyols està amb el Govern en el no a la guerra", remarca.