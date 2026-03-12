Iqoxe i GEO treballen en una aliança per convertir CO2 en un actiu per l'electromobilitat

TARRAGONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Iqoxe ha rebut a les seves instal·lacions la visita d'una delegació de Green Energy Origin (GEO), amb la qual manté negociacions "molt avançades" per a una aliança per construir una nova unitat productiva a les instal·lacions de la petroquímica a la Canonja (Tarragona), informa en un comunicat aquest dijous.
Aquest nou centre, que suposarà una inversió de 100 milions d'euros i permetrà la creació de 50 ocupacions, estarà especialitzat en la producció d'un material essencial per a la creació de bateries elèctriques per a vehicles, concretament solvents d'alta puresa, que són composts essencials per fabricar aquestes bateries.
Aquest nou producte es crearà a partir d'òxid d'etilè i CO2, fet que segueix la línia estratègica marcada per Iqoxe en l'àmbit del desenvolupament de noves línies de producció sostenibles i mediambientalment responsables, amb la descarbonització com a element essencial en el full de ruta de la companyia.
De fet, aquesta futura unitat de producció permetrà estalviar l'emissió a l'atmosfera de fins a 50.000 tones anuals de CO2, atès que aquest element serà reaprofitat com a component bàsic en el procés productiu d'aquesta nova unitat de negoci, segons la companyia.
En concret, el nou producte estarà format per un 50% de CO2 i un 50% d'òxid d'etilè, amb una previsió de producció de 100.000 tones anuals.