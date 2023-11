Iqoxe defensa la seva gestió a la planta de La Canonja (Tarragona) i que ho avalen auditories

TARRAGONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Iqoxe, que serà jutjada per l'accident de 2020 a la planta La Canonja (Tarragona) on van morir tres persones, ha defensat aquest divendres la gestió a la planta i ha destacat que hi ha auditories que ho avalen, han informat a Europa Press fonts de la companyia.

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona ha acabat la investigació de l'accident del 14 de gener de 2020 i ha enviat a judici a l'empresa i a tres dels seus directius llavors, pels presumptes delictes de tres homicidis imprudents, lesions per imprudència a ferits, estralls, danys per imprudència, falta de seguretat i delicte contra drets dels treballadors.

Les mateixes fonts han afirmat que la gestió s'ha basat des de 2014 (en entrar la nova propietat) a modernitzar les instal·lacions productives i la inversió en tecnologia per ser referent com a productor d'òxid d'etilè i proveïdor de grans químiques.

També consideren que l'accident de gener de 2020 a la planta de La Canonja (Tarragona) "no va ser previsible, com recull l'informe tècnic" de l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i que consta en el sumari.

A més, al·leguen que "abans i després de l'accident" es van fer tots els controls necessaris i exigits, amb els plans de contingència i protecció pertinents i en vigor.

"Auditories i documents públics aportats" constaten inversions constants en manteniment i seguretat, tant en matèria laboral com en la planta, afegeixen.

RECURS D'APEL·LACIÓ

Les citades fonts recorden que Iqoxe va presentar un recurs d'apel·lació contra l'acte de la jutgessa d'instrucció: demanava que els perits ratifiquessin les pericials aportades en seu judicial, "en considerar que la jutgessa ha obviat en la instrucció el contingut d'aquests informes i la seva càrrega exculpatoria".

També recorden que l'empresa ha destinat recursos per reparar el dany i perjudici als afectats i que "l'equip gestor, que figura en l'acusació, s'ha implicat directament en aquest procés".