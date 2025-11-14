L'IPC es manté en el 2,6% l'octubre a Catalunya

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus de consum (IPC) a Catalunya es va mantenir en el 2,6% l'octubre respecte a un any enrere, la mateixa xifra que durant el mes de setembre, segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual va pujar fins al 3,1%, una dècima més que el mes anterior (3%), i la taxa anual de la inflació subjacent també va augmentar una dècima, fins al 2,5%.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per les illes Balears (3,6%), Comunitat de Madrid (3,6%) i Comunitat Valenciana (3,5%), mentre que Múrcia (2,2%), les Canàries (2,5%) i Catalunya va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar l'octubre a Catalunya en comparació amb el mateix mes d'un any enrere van ser habitatge (+5,5%), begudes alcohòliques i tabac (+3,6%), altres (+3,6%), hotels, cafès i restaurants (+3,5%) i l'ensenyament (+2,8%).
Van créixer en menor mesura els preus dels aliments i begudes no alcohòliques (+2,3%), comunicacions (+1,8%), transport (+1,7%), vestit i calçat (+1,4%), medicina (+1,2%), parament (+0,9%) i l'oci i la cultura (+0,5%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC l'octubre es va situar en el 3% a Tarragona, en el 2,6% a Barcelona i Girona i en el 2,4% a Lleida.
Pel que fa al mes anterior, els preus van pujar un 0,6% a Tarragona i un 0,4% a la resta de províncies catalanes.