El IOTSWC selecciona els 15 finalistes per als seus premis en transformació digital

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'esdeveniment per a la transformació digital de la indústria IOT Solutions World Congress (IOTSWC) ha seleccionat els 15 finalistes dels Industry Solutions Awards 2025, que premiaran els millors projectes internacionals en transformació digital, en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la connectivitat, la sostenibilitat i la indústria 4.0.

Entre els projectes hi ha robots per a l'exploració terrestre i lunar, sistemes d'IA per monitorizar grans infraestructures i indústries, combustibles més sostenibles, satèl·lits per impulsar la connectivitat low-cost o aplicacions per millorar el grau de ciberseguretat de les empreses, ha informat Fira de Barcelona aquest dimarts en un comunicat.

Els premis seran lliurats durant el IOT Solutions World Congress, que se celebrarà del 13 al 15 de maig conjuntament amb el certamen internacional sobre ciberseguretat Barcelona Cybersecurity Congres (BCC), al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

CATEGORIES

La companyia britànica MountAin, que ha dissenyat un sistema de monitoratge d'infraestructures crítiques utilitzant l'energia solar; la saudita Aramco, per l'ús de la IA Generativa en el control de plantes industrials, i la catalana Omnios, pel seu sistema d'anàlisi de dades, opten als guardons de la categoria d'IA.

En Sostenibilitat, els candidats són l'empresa francesa Algofait, que ha dissenyat un sistema d'optimització de l'aigua en el cultiu de mariscos; la companyia Mobile Communications de l'Iran, que ha desplegat una plataforma per monitoritzar la qualitat de terres conreades, i l'espanyola Repsol, per la seva xarxa d'estacions de servei intel·ligents i connectades.

En l'àmbit de la Indústria 4.0 estan seleccionades l'empresa catalana Efizum, amb un sistema de bessons digitals; el centre de recerca català i2Cat, que ha dissenyat un analitzador de protocols de seguretat, i l'empresa petroliera britànica Castrol, que ha presentat una gamma de combustibles sostenibles amb tecnologies intel·ligents.

Així mateix, en Connectivitat estan nominades la catalana TrueCold, l'australiana Myriota i l'alemanya Imensus, mentre que en Ciberseguretat les finalistes són les alemanyes Filancore i Emnify, i la catalana i2Cat, que ha desenvolupat un sistema de prevenció proactiva de riscos per evitar ciberatacs.