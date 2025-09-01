El IOTSCB 2025 reunirà a 150 experts i 50 empreses del 3 al 4 de setembre a São Paulo

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La segona edició del IOT Solutions Congress Brasil (IOTSCB) preveu reunir a 150 experts en tecnologies disruptivas, així com a 6.000 visitants i 50 empreses expositores, del 3 al 4 de setembre en el Transamérica Expo Center de São Paulo.
D'aquesta manera, l'esdeveniment avança en el seu objectiu de coronar-se com a "cita ineludible per als professionals d'aquest àmbit a Llatinoamèrica", el qual forma part del programa que Fira de Barcelona International organitza fora d'Espanya en 2025, indica en un comunicat aquest dilluns.
Sota el lema 'Connectant dispositius, connectant a persones, connectant mons', el certamen, organitzat també per l'hub brasiler iCities amb el suport de la ciutat de São Paulo i São Paulo Negocis, abordarà com el poder transformador de la tecnologia ha d'anar lligat a una visió socialment responsable.
D'aquesta manera, el IOTSCB comptarà amb una part congressual, on els experts compartiran els seus coneixements amb l'objectiu d'incentivar el debat i la reflexió, i una altra expositiva, on mig centenar de companyies mostraran la seva gamma de productes i solucions per donar resposta als actuals reptes del mercat.
Finalment, l'esdeveniment es completarà amb un espai dedicat a les startups que reunirà a més de 120 signatures emergents, així com una zona de bancs de proves en la qual els visitants podran conèixer de primera mà l'aplicació efectiva de tecnologies capdavanteres.