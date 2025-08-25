Investiguen les causes de les incidències a la R3 de Rodalies per evitar que es tornin a produir

Els usuaris lamenten que les avaries són la "normalitat"
BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que s'estan investigant les causes de les dues incidències que han obligat a tallar la circulació dels trens a la línia R3 durant aquest cap de setmana per "evitar que es puguin tornar a produir".
"Estan relacionades amb el sistema d'electrificació", ha avançat aquest dilluns Carmona en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recollida per Europa Press.
Així, la R3 ha acumulat aquest cap de setmana dues incidències diferents que han obligat a tallar la circulació entre L'Hospitalet de Llobregat i La Garriga (Barcelona) el dissabte a la tarda i el diumenge al matí, havent-se recuperat el servei entre tots dos talls.
"La nostra principal preocupació el dissabte i el diumenge era garantir la mobilitat dels viatgers i informar als clients", ha explicat Carmona, que ha demanat disculpes per les incidències.
Així mateix, ha detallat que els va costar organitzar el servei alternatiu per carretera davant de la falta de disponibilitat d'autobusos en aquestes dates d'estiu.
"MALA" GESTIÓ
Per la seva banda, el portaveu de la plataforma d'usuaris 'Perquè no ens fotin el tren', Marc Janeras, ha lamentat, també en una entrevista a 'Catalunya Ràdio', que les incidències en la línia són constants: "És el nostre dia a dia, la nostra normalitat".
Al seu parer, la xarxa de Rodalies s'ha "abandonat completament" durant les últimes dècades en prioritzar-se les inversions en altres àmbits com les carreteres o l'alta velocitat.
Malgrat que ha celebrat que el Pla de Rodalies s'està complint i s'estan executant millores, Janeras ha considerat que existeix una "mala" gestió i planificació del servei.
CORT EN LA R3 EN UN MES
Ho ha exemplificat amb els canvis en el pla alternatiu de transport del futur tall per desdoblar la R3, que començarà dins d'un mes després d'haver-se ajornat en diverses ocasions.
Així, les obres de desdoblament de la R3 entre les estacions de Parets del Vallès i La Garriga (Barcelona) duraran uns 16 mesos i començaran el proper 27 de setembre.