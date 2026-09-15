La inversió de les pimes està "en risc" per l'increment de la inflació, segons Pimec

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha alertat aquest dimarts que l'increment de la inflació i l'encariment del crèdit "s'allargaran i posen en risc la inversió de les pimes", després que Espanya registrés una taxa d'inflació interanual del 4,3% a l'agost, segons les dades de l'IPC publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
"El fet rellevant d'aquest mes no només és la intensitat del repunt, sinó també la durada", ha afegit la patronal en un comunicat.
Pimec també s'ha fixat en el preu de la benzina, que augmentarà uns 24 cèntims per litre amb IVA inclòs amb l'evolució de preus actual si no s'aprova una pròrroga o un mecanisme alternatiu al Reial Decret Llei 18/2026 després de la seva expiració el 30 de setembre.
Sobre aquest assumpte, la patronal ha reclamat que el Govern central defineixi quin règim s'aplicarà a l'octubre i que "el suport al gasoil professional es mantingui mentre duri la tensió de mercat".
A més a més, l'entitat ha reclamat que la Unió Europea (UE) acceleri les mesures que redueixen l'exposició energètica de l'economia, des de les interconnexions i la contractació estable de gas fins a l'emmagatzematge, l'electrificació viable, l'autoconsum i l'accés a xarxes.