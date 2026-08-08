Inveready i Mayoral prenen el control de Parlem després de capitalitzar el deute de la companyia

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'inversió Inveready i Mayoral han pres el control de Parlem després que la junta d'accionistes aprovés aquest divendres la capitalització del deute que la companyia tenia amb aquests dos grups, segons confirmen aquest dissabte fonts de l'operadora a Europa Press.
La junta va aprovar amb més d'un 99% de vots favorables la capitalització del deute, incloent el suport del fundador de la companyia, Ernest Pérez-Mas.
Tots els punts de l'ordre del dia de la junta van ser aprovats, incloent l'ampliació de capital a través de la qual es va efectuar la capitalització.