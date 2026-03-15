Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al crit de "dimissió" en un col·legi electoral a Valladolid

VALLADOLID 15 març (EUROPA PRESS) -
Un interventor de Vox ha increpat al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en el col·legi electoral on ha anat a exercir el seu dret a vot aquest diumenge, 15 de març, jornada d'eleccions autonòmiques a Castella i Lleó.
Puente ha votat en el Col·legi Ponce de León de Valladolid a les 11.00 hores, després que un dels apoderats de Vox en el lloc li ha cridat "dimissió", una acció que ha estat criticada pels socialistes presents en el local electoral.
El ministre ha denunciat els fets en una publicació en el seu perfil de la xarxa social 'X'. "Ja hem exercit el nostre dret al vot, sota l'atenta mirada de dos interventors de VOX que segurament indagaven si intentava votar sota una identitat falsa. Després un d'ells s'ha dedicat a increpar-me. Ells són més que no es voti, com va succeir en temps del Caudillo", ha escrit.
Així mateix, a la seva sortida del col·legi electoral, Puente ha posat en valor el "dret democràtic a votar" i ha destacat la "normalitat" amb la qual es desenvolupa la jornada electoral autonòmica en "un país que viu en llibertat", la qual cosa és "motiu de celebració".
Igualment, ha indicat que espera que hi hagi més participació perquè això és "un bon símptoma de salut democràtica" i confia en un resultat positiu per al PSOE perquè hi hagi "un canvi" a Castella i Lleó després de gairebé 40 anys de governs del PP.