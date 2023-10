Interromputs els trens de la R3 entre Manlleu i Ripoll (Barcelona) per una avaria en la catenària

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Una avaria elèctrica en el sistema que connecta un tren de la R3 amb la catenària ha interromput aquest dimarts sobre les 5.50 hores la circulació d'aquesta via entre Manlleu i Ripoll (Barcelona), informa una nota a 'X' d'Adif recollida per Europa Press.

Segons expliquen fonts de Renfe a Europa Press, s'està gestionant un servei alternatiu per carretera, si bé estan patint dificultats a causa de la falta de disponibilitat de busos i conductors, la majoria compromesos amb escoles.

Tècnics d'Adif i de Renfe s'han desplaçat el lloc per avaluar i reparar la incidència patida al pantògraf per causes desconegudes, i Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Ferrocat.